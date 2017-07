E’ tutto pronto per l’ottava edizione del Med Festival Puglia, itinerari culturali in Terra ionica, il festival dedicato alle espressioni del Mediterraneo promosso dall’associazione turistica Pro Loco Marciana di San Marzano di San Giuseppe.

Med Festival Puglia 2017

Il 30 e 31 luglio, negli spazi del centro storico di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), si svolgeranno le due giornate del festival e saranno celebrate le diverse forme di arte: musica, teatro, arti visive, letteratura.

L’inaugurazione del Med Festival è prevista domenica 30 luglio, alle ore 20.15, con una cerimonia ufficiale, alla presenza del sindaco di San Marzano di San Giuseppe Giuseppe Tarantino, della giunta e dell’ ambasciatrice della Repubblica di Albania in italia S. E. Anila Bitri.

Un viaggio tra i suoni, le culture, le espressioni del Mediterraneo nel centro storico di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), attraverso il recupero della propria identità linguistica. Hanno patrocinato l’eventoil Comune di San Marzano di San Giuseppe, la Regione Puglia, l’Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia e la Curia arcivescovile della diocesi di Scutari (Albania).

Il tema del 2017 è “prendere corona”, per confermare un’identità culturale e un’appartenenza storica, culturale e linguistica partendo dalla valorizzazione della tradizione linguistica arbëreshë, l’antica lingua parlata a San Marzano di San Giuseppe e in pochi altri comuni dell’Italia meridionale, portata in Puglia dalle comunità albanesi della Morea e della Ciamuria, oggi nell’odierna Grecia, che si stabilirono in Italia tra il XV e il XVIII secolo, in seguito alla morte dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg.

Le manifestazioni, nelle due serate, iniziano alle ore 20.30, con esibizioni musicali itineranti e fisse sparse nel centro storico. Il 30 luglio si esibiranno i gruppi “La legge di Murphy”, “ Le tre corde”, “Salvario”, “Ada de Cataldo”, “Katundy ne zembra”, “ Aeren”, “Solo”, “Folkasud”. Il 31 luglio, invece, spazio a “Vincenzo Maggiore”, “Ligorio e Saracino”, “ Il confine”,” Ensemble Mediterranea”. Alle 23, concluderà il grande concerto dei Sud Sound System, dal palco centrale. All’area concerto dei Sud Sound System si accede pagando un obolo di 5 euro.

Nelle due serate, intanto, sarà protagonista anche il teatro. Sarà, infatti, portata in scena “Vëj kurorë”, con la regia a cura di Alfredo Traversa e le musiche del Katundi në zembra; i costumi sono curati dall’associazione Rrënjët te tona-Grupe Arbreshë Shen Marcani. Sarà proposta, in forma teatrale, larievocazione storica di uno dei riti più antichi della minoranza arbëreshe sanmarzanese: il matrimonio.

