“Una Musa albanese alla Sapienza. Giornata di studi in onore di Musine Kokalari (Adana 1917 – Rrëshen 1983)”.

Si tratta di un’iniziativa che, in occasione del centesimo compleanno che avrebbe compiuto, la Sapienza Università di Roma ha voluto dedicare a Musine Kokalari, oggi in Albania “Onore della Nazione” e riconosciuta quale prima, grande scrittrice e poetessa albanese.

La giornata trae anche spunto dalla recente pubblicazione del volume La mia vita universitaria. Memorie di una scrittrice albanese nella Roma fascista (1937-1941) , a cura mia e di Simonetta Ceglie e con un saggio di Visar Zhiti, pubblicato dalla casa editrice Viella nella collana La memoria restituita/Fonti per la storia delle donne patrocinata dalla Sapienza e dall’Archivio di Stato di Roma e appena tradotta anche in lingua albanese.

Si tratta dell’autobiografia giovanile scritta da Musine Kokalari tra il 1937 e il 1941, durante i quattro anni di studio nella Facoltà di Lettere proprio della Sapienza. Composta a Roma direttamente in lingua italiana, La mia vita universitaria testimonia l’entusiasmo di chi aveva visto negli studi universitari la “più grande e nuova aspirazione per una ragazza albanese”; l’impegnativa formazione di una coscienza critica e politica tuttavia spezzata alla radice dalla condanna, dai lunghissimi anni di reclusione e isolamento forzato che, rientrata in Albania nel ’42, Musine Kokalari dovette subire fino all’83, anno della sua morte, quale tenace organizzatrice di un articolato progetto di democrazia e libertà nazionale fortemente stroncato dall’incipiente regime comunista.

Oltre a numerosi, qualificati interventi, la giornata vedrà anche la partecipazione dell’attrice Carlotta Caimi in brani tratti da La mia vita universitaria e una mostra multimediale dedicata a luoghi, immagini, documenti e oggetti di Musine Kokalari.

Lunedì 4 dicembre 2017, dalle ore 10, presso l’Aula degli Organi Collegiali nel Palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5

Potrebbe interessarti anche





Altre Informazioni

04/12/2017, 10:00 - 17:00

Ingresso: Libero

Ingresso: Organizza: Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di Storia Culture Religioni

Organizza: Categoria: Conferenze

Indirizzo e mappa