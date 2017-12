ROMA – Domani, sabato 9 dicembre, alle ore 11, negli spazi della Libreria Teatro Tlon l’Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia organizza Incontriamoci per un libro… a Roma durante il quale evento avverrà la presentazione dell’esordio per Racconti edizioni di Elvis Malaj, “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”.

Questo appuntamento si inserisce all’interno dell’iniziativa del Ministero della Cultura albanese “Takohemi per nje liber” (Incontriamoci per un libro) volta alla sensibilizzazione alla lettura. L’iniziativa si svolge principalmente in Albania, ma c’è un forte interesse anche verso i connazionali che risiedono al di fuori dei confini natii. Come nel caso di Elvis Malaj, che, nato in Albania nel 1990, all’età di 15 anni si è trasferito in Italia con la famiglia e attualmente risiede a Padova.

Oltre all’autore saranno presenti il Ministro della Diaspora albanese Pandeli Majko, l’Ambasciatrice Anila Bitri e la Direttrice del Dipartimento del Libro del Ministero della Cultura Mimoza Hysa.

Per l’incontro è previsto anche un momento di lettura di Dal tuo terrazzo si vede casa mia, che passerà dalla voce dell’attore e regista albanese Edmond Budina.

Qui maggiori informazioni sul libro: “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sarà offerto un buffet.





Altre Informazioni

09/12/2017, 11:00 - 12:30

Ingresso: Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ingresso: Organizza: Ambasciata della Repubblica di Albania

Organizza: Categoria: Presentazione libro

Indirizzo e mappa