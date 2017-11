28 Novembre – Giorno dell’Indipendenza e della Bandiera d’Albania

Il 28 Novembre ricorre la Festa d’Indipendenza dell’Albania (in albanese Dita e Pavarësisë) e della Bandiera (in albanese Dita e Flamurit) che viene festeggiata da tutti gli albanesi, in patria o sparsi per il mondo.

Questa ricorrenza nazionale è un evento molto sentito e si è soliti celebrarlo organizzando feste con musiche e cibi tradizionali.

È un anniversario importante per la storia albanese e racchiude, disseminati nel tempo, due momenti cruciali per il popolo albanese.

Il 28 Novembre del 1443 Giorgio Kastriota Scanderbeg , eroico condottiero, abbandonò l’esercito turco in Ungheria per combattere gli ottomani da Kruja

Il 28 Novembre del 1912 Ismail Qemali, il grande eroe albanese, dopo Scanderbeg, issò la bandiera albanese da un balcone di Valona, proclamando l'indipendenza dell'Albania dall'Impero Ottomano.

Il destino volle proprio che questa data, tra tutte, rimanesse impressa nella storia dell’Albania.

La Festa dell’Indipendenza riunisce tutti gli albanesi, indipendentemente dal loro credo politico o religioso, e rappresenta una di quelle poche festività in grado di riunire armonicamente il tessuto sociale dell’Albania.

È portatrice di valori positivi strettamente connessi al patriottismo e alla coesione popolare e rappresenta la festa nazionale per eccellenza per tutta l’Albania.

Nelle grandi città albanesi si organizzano concerti e manifestazioni culturali per celebrare l’indipendenza e a Tirana il Presidente tiene un discorso pubblico, trasmetto dalla televisione di Stato in tutta l’Albania.

Le comunità immigrate albanesi, attraverso le associazioni culturali, organizzano festeggiamenti privati ricchi di cibi tradizionali e balli. Soprattutto in Italia, le Feste dell’Indipendenza sono molteplici e sono dislocate per tutta la penisola.





