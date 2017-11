“Festeggiamo Insieme”: Ad Asti una serata di musica e poesia albanese

Sabato 2 dicembre, 2017, ore 19.00, presso la Parrocchia di San Domenico Savio, come la consuetudine vuole, le comunità albanesi che si trovano in Italia, ma anche in tutto il mondo, si unisce a ricordare uno dei giorni più importanti della sua storia: l’indipendenza della patria dall’occupazione ottomana vinta il 28 novembre del lontano 1912.

Anche nella città di Asti, nella chiesa di San Domenico Savio viene organizzata una bellissima festa intitolata: “Festeggiamo Insieme”.

Organizzatori della festa sono Rozeta e Leonard Plumbini, rappresentanti della comunità albanese nel consiglio pastorale della Parrocchia San Domenico Savio, il Magazzino solidale e il Circolo C.R.e.A.n.d.o.

Direttore artistico del concerto è il musicista Leonard Plumbini e conduce il programma Rozeta Brozi Plumbini.





Altre Informazioni

02/12/2017, 19:00 - 21:00

Ingresso: Libero

Ingresso: Organizza: Parrocchia San Domenico Savio, il Magazzino solidale e il Circolo C.R.e.A.n.d.o.

Organizza: Categoria: Arte e Cultura

Indirizzo e mappa