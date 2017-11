29 Novembre – Giorno della Liberazione dell’Albania

29 Novembre – Giorno della Liberazione (in albanese: Dita e Çlirimit) si festeggia la liberazione dell’Albania dai nazisti nel 1944 ed è una Festività Nazionale in Albania.

Il 29 Novembre del 1944 ricorda l’uscita da Scutari nel 1944 delle truppe tedesche in ritirata dai Balcani. Una brigata partigiana entrò per prima in città senza combattere; i tedeschi se ne erano già andati.

