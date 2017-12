L’Università “L’Orientale” di Napoli in collaborazione con l’Accademia di Studi Albanologici con il patrocinio della Ambasciata Della Repubblica D’Albania In Italia organizza il 18 dicembre 2017, ore 11 presso il Palazzo Du Mesnil, III piano Via Chiatamone 61/62, Napoli l’evento

L’Albania e l’albanologia oggi: prospettive linguistiche e letterarie

11.00 – Indirizzi di saluto

Giorgio Banti, Prorettore vicario

Augusto Guarino, Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

Anila Bitri, Ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia

11.20 Bardhyl Demiraj

Giorgio Guzzetta e le origini della filologia italo-arbëreshe

11.50 Paolo Di Giovine

Il contributo della lingua albanese alla ricerca in linguistica storica

12.20: Anila Omari

Demetrio Camarda e le sue idee risorgimentali sulla lingua letteraria albanese

12.50: Pausa pranzo

14.00 Ledi Shamku

Le prove PISA (valutazioni internazionali delle competenze acquisite): aspetti diamesici e diafasici

14.30: Ilir Yzeiri

Il soc-realismo albanese: una mitologia che ha fermato il tempo

15: Valter Memisha

Uno sguardo sulla lessicografia italo-albanese e albanese-italiana

15.30: Pausa caffè

15.50: Edmond Çali

Le due anime dell’albanistica tra Albania e Italia: approccio linguistico e letterario a confronto

16.20: Blerina Suta

Il ruolo di Napoli nel “progetto poetico” di Girolamo De Rada

16.50: Discussione e conclusione





