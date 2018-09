Richiesta di proposta RFP No.: AL 10/18/338 – OIM Albania

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Missione in Albania, nel quadro del Programma “Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania” (Coinvolgere la Diaspora Albanese nello Sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sta cercando di coinvolgere istituzioni accademiche e di ricerca in Italia per fornire proposte tecniche e finanziarie per i seguenti servizi:

Progettazione e attuazione di un programma di borse di studio per lo sviluppo territoriale / locale integrato

I potenziali candidati possono chiedere chiarimenti su qualsiasi parte della richiesta di proposta. La richiesta deve essere inviata per iscritto o con mezzi elettronici standard (all’indirizzo mail IOMTiranaProcurement@iom.int) almeno sette (7) giorni di calendario prima della scadenza stabilita per la presentazione e la ricezione delle proposte.

L’OIM risponderà per iscritto con mezzi elettronici standard alla suddetta richiesta e la risposta sarà resa pubblicamente disponibile sul sito web di OIM Albania: https://www.albania.iom.int/vacancy senza identificare la fonte della richiesta.

Le proposte tecniche e finanziarie devono essere preparate in conformità con la richiesta di proposta e consegnato a mano o per posta a OIM Albania all’indirizzo

Rruga “Ibrahim Rugova”, Nd. 42, H. 12, Apt. 4., Tirana, Albania

prima o fino alle 12:00 del 3 ottobre 2018. Non si accettano proposte dopo la scadenza dei termini.

Request for proposal RFP No.: AL 10/18/338.

The International Organization for Migration (IOM), Mission in Albania, in the framework of the programme “Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania”, funded by the Italian Agency for Development Cooperation, is looking to engage experienced academic and research institutions in Italy to provide Technical and Financial Proposal for the following Services:

Design and implementation of a Fellowship Scheme for Integrated Territorial/ Local Development

Potential applicants may request for clarification(s) on any part of the Request for Proposal. The request must be sent in writing or by standard electronic means (at IOMTiranaProcurement@iom.int email address) at least seven (7) calendar days before the set deadline for the submission and receipt of Proposals. IOM will respond in writing by standard electronic means to the said request and the answer will be made publicly available at the IOM Albania website: : https://www.albania.iom.int/vacancy without identifying the source of the inquiry.

Technical and Financial Proposals must be prepared in compliance with the Request for Proposal and delivered by hand or through mail to IOM with office address at

Rruga “Ibrahim Rugova”, Nd. 42, H. 12, Apt. 4., Tirana, Albania

on on or before 12:00 of October 3, 2018. No late proposal shall be accepted.