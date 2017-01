La città di Tirana sottoscrive la Dichiarazione di Bruxelles “Pledge to Peace”

La sottoscrizione della Dichiarazione di Bruxelles Pledge to Peace da parte della città di Tirana è l’inizio di un importante percorso progettuale di “programmi” in grado di aggregare cittadini istituzioni e protagonisti della società civile intorno a iniziative capaci di promuovere valori quali la pace, la dignità, la prosperità.

Il sindaco di Tirana Erion Veliaj ha voluto far aderire la capitale dell’Albania al Pledge to Peace per fare della pace un tema vivo e presente nella vita dei cittadini, perché mai come adesso l’argomento della pace deve essere centrale in ogni aspetto della vita sociale.

La Dichiarazione del Pledge to Peace è un documento unico nel suo genere che ha lo scopo di incoraggiare Istituzioni ed organizzazioni a costruire iniziative indirizzate a promuovere una cultura di pace.

Il Pledge to Peace nasce il 28 novembre 2012 nel Parlamento Europeo a Bruxelles, con il patrocinio del Senato della Repubblica Italiana, della Camera dei Deputati, per iniziativa dell’allora Primo Vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, del compianto Senatore Emilio Colombo che fu il primo Presidente del Parlamento Europeo eletto a suffragio universale, della onlus Percorsi e di Prem Rawat, ambasciatore di Pace nel mondo.

Una dichiarazione di intenti che vuole contribuire a promuovere i principi di pace e di dignità umana consacrati nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Per l’occasione, non potendo intervenire personalmente, Gianni Pittella Presidente del gruppo S&D in Parlamento europeo ha inviato i suoi migliori auspici al sindaco e alla città.

