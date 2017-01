Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Rivolta principalmente a professionisti e buyer provenienti dai Paesi della Penisola Balcanica, Levante PROF, in programma a Bari dal 12 al 15 marzo 2017, è dedicata ai settori della panificazione, pasticceria, pizzeria, pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, alimentazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie.

Bari, gennaio 2017. Si svolge a Bari dal 12 al 15 marzo 2017 la V edizione di Levante PROF, la Fiera Internazionale specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento & hotellerie, organizzata da DMP Srl di Roma.

La manifestazione, che si terrà nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera del Levante del capoluogo pugliese – da sempre considerata la “Porta d’Oriente” -, consolida il suo obiettivo: riunire l’intera filiera del grano, il comparto della trasformazione e lavorazione, del packaging e degli arredi in un’unica location così da rafforzare questi settori e offrire agli addetti ai lavori concrete opportunità di business, anche e soprattutto sul mercato dei Paesi Balcanici.

Levante PROF, suddivisa in sezioni tematiche, metterà in vetrina materie prime e ingredienti, prodotti, impianti e attrezzature, arredamenti e servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione. Ad arricchire la fiera sarà un fitto programma di eventi, come dimostrazioni e forum di approfondimento, oltre che gare e concorsi che vedranno i Maestri del settore di sfidarsi in competizioni di alto livello.

Durante le quattro giornate, visitatori stranieri potranno scoprire, toccare con mano e apprendere nuove tecniche di lavorazione e trasformazione, e imparare a utilizzare impianti e macchinari, oltre che aggiornarsi su attività di prevendita e confezionamento, e su soluzioni originali ed esclusive di arredo di bar, ristorazione, pubblici esercizi & hotellerie. Non solo: potranno incontrare in un’unica location circa 300 aziende italiane specializzate dei settori interessati, conoscere il loro know-how e i loro prodotti, e discutere direttamente con loro concrete opportunità di business nei Paesi Balcanici.

«Con questa fiera – dichiara Ezio Amendola, organizzatore di Levante PROF -, ormai giunta alla V edizione, intendiamo offrire ai professionisti del settore le tecniche e gli strumenti utili per elevare i propri standard di produzione e far crescere le proprie attività.»

Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 – email: info@dmpsrl.eu.