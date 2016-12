Tra le numerose iniziative dell’Ente Editoriale DISTAPTUR (Tirana 1940-1943) segnaliamo al lettore l’edizione del Calendario Storico del 1943, del quale abbiamo ritrovato in archivio una copia.

Si tratta di una pubblicazione tipica di quel periodo – che era diffusa molto anche in Italia – che rappresentava una sintesi di piccola enciclopedia popolare.

Il Calendario Storico, edito dall’Ente editoriale DISTAPTUR per conto del Ministero della Cultura Popolare del Regno d’Albania – pubblicato in formato 21 per 16 – riportava per ciascun giorno dell’anno i santi e le ricorrenze del giorno per la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica.

Quindi varie sezioni: Storia dell’Albania, proverbi e detti albanesi, indicazioni per l’agricoltura, consigli e suggerimenti di vario genere.

Nella prima sezione erano ricordati sinteticamente – con grande precisione – gli avvenimenti storici relativi all’Albania avvenuti in quel giorno nei secoli precedenti.

Spesso dopo questa venivano pubblicati proverbi, detti e citazioni albanesi e detti celebri di autori classici e moderni.

Seguiva una sezione dedicata ai consigli agli agricoltori sulle semine da fare in quel periodo dell’anno, con indicazione delle varie verdure e frutti.

In alcuni giorni erano pubblicate ricette di cucina, sia della cucina tradizionale albanese che della cucina italiana.

Una sezione di ciascuna pagina era dedicata ai consigli di vario genere, dall’igiene personale alle pulizie domestiche, alla cura degli animali da allevamento.

Il calendario aveva una vasta diffusione sia tra gli abitanti delle città che nelle zone rurali.

Seguono alcuni esempi di pagine del calendario 1943.