“La Sposa delle acque”

Versione bilingue italiano – albanese

Con test e giochi linguistici

“Nusja e Ujërave”

Variant dygjuhësh italisht – shqip

Me ushtrime e lojëra gjuhësore

Nato dalla passione dell’autore Gino Luka per la fiaba popolare, questo libro vuole stimolare nei ragazzi di ogni cultura l’acquisizione della competenza discorsiva e arricchirne l’immaginario. Favorisce allo stesso tempo, l’incontro tra culture, pratiche e modi diversi di narrare e narrarsi.

Il volume contiene una raccolta di fiabe albanesi, in versione bilingue, da leggere e raccontare in classe, ma anche in altre situazioni comunicative. Corredato di esercizi, riflessioni grammaticali e giochi linguistici, sia in italiano, sia in albanese, offre un’ampia gamma di proposte per affrontare il testo narrativo.



Uno strumento puntuale ed efficace per raccogliere la sfida della nostra società multietnica e multiculturale.

Ky libër ka lindur nga pasioni i autorit për përrallën popullore; synon të stimulojë tek të rinjtë e çdo kulture përvetësimin e aftësive bisedore dhe pasurimin e imagjinatës.

Favorizon, në të njëjtën kohë, takimin ndërmjet kulturave, praktikave dhe mënyrave të ndryshme për të treguar dhe për të dëshmuar.

Libri përmban një përmbledhje përrallash shqiptare, në variant dygjuhësh, për t’i lexuar dhe për t’i treguar në klasë, por edhe në situata të tjera komunikuese. I kompletuar me ushtrime, reflektime gramatikore dhe lojëra gjuhësore, si në italisht, ashtu edhe në shqip, ofron një gamë të gjerë propozimesh për të trajtuar tekstin narrativ.

Është një instrument i saktë dhe efikas për të përballuar sfidat e shoqërisë sonë multikulturale dhe multietnike.

Mënyrat e blerjes – Modalità di acquisto:

La Sposa delle acque – Nusja e ujërave

L’autore Gino LUKA è nato a Scutari dove ha passato una parte della sua vita. Attualmente vive a Firenze. Laureato in “Teoria e pratica di traduzione” all’Università di Firenze, oggi si dedica alla traduzione e a un’altra sua passione: la scrittura. Tra i suoi ultimi lavori in albanese, una raccolta di ricette “Appunti di cucina italo-albanese” e una raccolta di aneddoti popolari “Nastradin”, recentemente tradotto in italiano. In Italia ha pubblicato “Floçka” (raccolta di favole e fiabe albanesi) e “La Sposa delle acque” (testo bilingue con esercizi e giochi linguistici). Con il libro “Favole albanesi”, Ed. Nuovi Autori, Milano 1998 è arrivato secondo al Premio letterario internazionale “Tito Casini”, bandito dall’Università Cattolica di Milano nel 1999. Tiene regolarmente conferenze sul folclore albanese e sull’intercultura. Cura il blog “Linguaculture” e il suo sogno è vivere in un mondo senza guerre.